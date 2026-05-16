Певца Шамана сняли, когда он помогал торгующей на улице брелоками бабушке
Певец Ярослав Дронов (Шаман) стал героем душевного видеоролика, опубликованного его поклонниками, передает «Комсомольская правда».
На кадрах видно, как артист заметил на улице пожилую женщину, которая продавала брелоки ручной работы, и решил ей помочь.
Очевидцы рассказали изданию, что Дронов дал бабушке значительную сумму денег. Женщина была глубоко тронута и едва сдерживала слёзы. В знак благодарности она вручила певцу один из своих брелоков — «на удачу». Позже старушка призналась свидетелям, что сразу узнала Шамана.
Размер оказанной помощи не уточняется.
Ранее Шаман рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы пообщаться в День Победы.
