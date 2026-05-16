Певца Шамана сняли, когда он помогал торгующей на улице брелоками бабушке

Певец Ярослав Дронов (Шаман) стал героем душевного видеоролика, опубликованного его поклонниками, передает «Комсомольская правда».

«Неотъемлемая часть меня»: Шаман заявил, что считает себя кремлевской звездой

На кадрах видно, как артист заметил на улице пожилую женщину, которая продавала брелоки ручной работы, и решил ей помочь.

Очевидцы рассказали изданию, что Дронов дал бабушке значительную сумму денег. Женщина была глубоко тронута и едва сдерживала слёзы. В знак благодарности она вручила певцу один из своих брелоков — «на удачу». Позже старушка призналась свидетелям, что сразу узнала Шамана.

Размер оказанной помощи не уточняется.

Ранее Шаман рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы пообщаться в День Победы.

ФОТО: ТАСС/Макарова Алиса
