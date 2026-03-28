Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче
28 марта 202608:05
Сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче.
Встреча прошла накануне в Краснодаре в присутствии 31 625 зрителей. Россияне обыграли соперников со счетом 3:1.
В составе сборной РФ голами отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Александр Головин. Также мяч забил игрок команды Никарагуа Оскар Асеведо.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.
- Аргентинская сборная в товарищеском матче обыграла команду Мавритании
- Певцов: Квотирование иностранного кино не решает проблем отрасли
- Над Россией сбили 155 украинских беспилотников
- Под Тверью из-за падения обломков БПЛА поврежден дом
- МИД РФ заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана
- В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда
- В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок
- Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в 2026 году
- Россияне увеличили долю рублевых вкладов до рекордных 95%