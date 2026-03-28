Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче.

Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам

Встреча прошла накануне в Краснодаре в присутствии 31 625 зрителей. Россияне обыграли соперников со счетом 3:1.

В составе сборной РФ голами отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Александр Головин. Также мяч забил игрок команды Никарагуа Оскар Асеведо.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
