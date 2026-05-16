«Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании

На заседании межправительственной комиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству России и Танзании министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что «Газпром» заинтересован в реализации масштабных газовых проектов на территории Танзании. Компания готова участвовать во всех стадиях развития отрасли — начиная с добычи и заканчивая сбытом топлива.

Министр подчеркнул, что Танзания обладает существенным ресурсным потенциалом, а растущий спрос на электроэнергию и топливо в стране открывает перспективы для расширения сотрудничества с российскими компаниями.

Российская сторона, по словам Решетникова, готова не просто экспортировать в Танзанию природный газ, сжиженный природный газ (СПГ) и нефтехимическую продукцию, но и предоставить необходимые технологии и оборудование для полного цикла работы с газом — от добычи и переработки до транспортировки и реализации.

В качестве примера уже реализуемых инициатив министр упомянул пилотный проект 2025 года по поставке в Танзанию двух мобильных автомобильных газовых заправщиков.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США.

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
