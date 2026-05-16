«Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании
На заседании межправительственной комиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству России и Танзании министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что «Газпром» заинтересован в реализации масштабных газовых проектов на территории Танзании. Компания готова участвовать во всех стадиях развития отрасли — начиная с добычи и заканчивая сбытом топлива.
Министр подчеркнул, что Танзания обладает существенным ресурсным потенциалом, а растущий спрос на электроэнергию и топливо в стране открывает перспективы для расширения сотрудничества с российскими компаниями.
Российская сторона, по словам Решетникова, готова не просто экспортировать в Танзанию природный газ, сжиженный природный газ (СПГ) и нефтехимическую продукцию, но и предоставить необходимые технологии и оборудование для полного цикла работы с газом — от добычи и переработки до транспортировки и реализации.
В качестве примера уже реализуемых инициатив министр упомянул пилотный проект 2025 года по поставке в Танзанию двух мобильных автомобильных газовых заправщиков.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США.
Горячие новости
- В Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России
- Данила Козловский рассказал, как пережил отмену в России
- «Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании
- Певца Шамана сняли, когда он помогал торгующей на улице брелоками бабушке
- Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса
- В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате
- При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека
- Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС
- Сын Трампа подаст в суд на Псаки
- МО: Силы ПВО сбили 12 авиационных бомб и 353 БПЛА ВСУ