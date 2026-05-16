«Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании

Министр подчеркнул, что Танзания обладает существенным ресурсным потенциалом, а растущий спрос на электроэнергию и топливо в стране открывает перспективы для расширения сотрудничества с российскими компаниями.



Российская сторона, по словам Решетникова, готова не просто экспортировать в Танзанию природный газ, сжиженный природный газ (СПГ) и нефтехимическую продукцию, но и предоставить необходимые технологии и оборудование для полного цикла работы с газом — от добычи и переработки до транспортировки и реализации.



В качестве примера уже реализуемых инициатив министр упомянул пилотный проект 2025 года по поставке в Танзанию двух мобильных автомобильных газовых заправщиков.

