Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч против команды Мали вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге при 34 837 зрителях.

На 28-й минуте полузащитник российской команды Иван Обляков не реализовал пенальти. Несмотря на статус товарищеской игры, ее результат будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола, где Россия занимает 36-е место, а Мали — 54-е.

Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

27 марта российская сборная обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре.

Эти матчи Российский футбольный союз приурочил к Году единства народов России, объявленному по инициативе президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
