Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
Сборная России по футболу завершила товарищеский матч против команды Мали вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге при 34 837 зрителях.
На 28-й минуте полузащитник российской команды Иван Обляков не реализовал пенальти. Несмотря на статус товарищеской игры, ее результат будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола, где Россия занимает 36-е место, а Мали — 54-е.
27 марта российская сборная обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре.
Эти матчи Российский футбольный союз приурочил к Году единства народов России, объявленному по инициативе президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
