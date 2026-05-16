Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС

В своём канале на платформе «Макс» Володин указал, что негативная тенденция сохраняется. Он напомнил: с момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении вырос в 2,5 раза — с 10,55 до 26,37 млрд долларов. Среди преимуществ членства в союзе спикер выделил доступ к обширному рынку сбыта и энергетические льготы: Россия поставляет газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе его стоимость достигает 633 долларов. При этом на долю России приходится четверть армянского экспорта.



Володин также отметил, что российские предприниматели, работающие в Армении, начали сворачивать бизнес из‑за неопределённости будущего. По его словам, потери могут оказаться ещё масштабнее и затронуть не только финансовую сферу.



Премьер‑министр Армении Никол Пашинян не раз подчёркивал стремление страны соответствовать стандартам Евросоюза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь, президент России Владимир Путин на переговорах с Пашиняном 1 апреля заявил, что одновременное участие в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС экономически невозможно.

