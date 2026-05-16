Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС
В 2025 году объём торговли между Арменией и Россией сократился на 45,4% — на фоне дискуссий о возможном вступлении республики в Евросоюз. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по оценкам экспертов, выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может обернуться для её экономики потерями не менее пяти млрд долларов (или 15–20% ВВП).
В своём канале на платформе «Макс» Володин указал, что негативная тенденция сохраняется. Он напомнил: с момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении вырос в 2,5 раза — с 10,55 до 26,37 млрд долларов. Среди преимуществ членства в союзе спикер выделил доступ к обширному рынку сбыта и энергетические льготы: Россия поставляет газ по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе его стоимость достигает 633 долларов. При этом на долю России приходится четверть армянского экспорта.
Володин также отметил, что российские предприниматели, работающие в Армении, начали сворачивать бизнес из‑за неопределённости будущего. По его словам, потери могут оказаться ещё масштабнее и затронуть не только финансовую сферу.
Премьер‑министр Армении Никол Пашинян не раз подчёркивал стремление страны соответствовать стандартам Евросоюза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь, президент России Владимир Путин на переговорах с Пашиняном 1 апреля заявил, что одновременное участие в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС экономически невозможно.
Горячие новости
- Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса
- В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате
- При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека
- Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС
- Сын Трампа подаст в суд на Псаки
- МО: Силы ПВО сбили 12 авиационных бомб и 353 БПЛА ВСУ
- Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля
- Глава Mercedes-Benz: Компания готова уйти в оборонное производство
- Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года
- Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту