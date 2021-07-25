Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева повторили финал Олимпиады в Рио и заняли вторую ступень токийского пьедестала.

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева в составе национальной сборной по стрельбе из лука стали серебряными призерами Олимпийских игр — 2020. Финальная встреча нашим девушкам не удалась, они уступили южнокорейским лучницам - 0:6. Токийский финал, как брат-близнец, похож на тот, что был в 2016-м году в Рио-де-Жанейро. Тогда россиянки также проиграли лучницам из Южной Кореи.

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«Мы провели на один спарринг больше, чем сборная Южной Кореи. Это тоже дало о себе знать в плане физической активности. Второй раз мы берем серебро, и оно для нас дороже золота. Мы очень рады, спасибо всем», - сказала Елена Осипова на пресс-конференции после церемонии награждения.

Бронза Игр досталась команде Германии, которая была сильнее сборной Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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