Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020

«Мы провели на один спарринг больше, чем сборная Южной Кореи. Это тоже дало о себе знать в плане физической активности. Второй раз мы берем серебро, и оно для нас дороже золота. Мы очень рады, спасибо всем», - сказала Елена Осипова на пресс-конференции после церемонии награждения.

Бронза Игр досталась команде Германии, которая была сильнее сборной Белоруссии.

