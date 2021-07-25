Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020
Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева повторили финал Олимпиады в Рио и заняли вторую ступень токийского пьедестала.
Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева в составе национальной сборной по стрельбе из лука стали серебряными призерами Олимпийских игр — 2020. Финальная встреча нашим девушкам не удалась, они уступили южнокорейским лучницам - 0:6. Токийский финал, как брат-близнец, похож на тот, что был в 2016-м году в Рио-де-Жанейро. Тогда россиянки также проиграли лучницам из Южной Кореи.
«Мы провели на один спарринг больше, чем сборная Южной Кореи. Это тоже дало о себе знать в плане физической активности. Второй раз мы берем серебро, и оно для нас дороже золота. Мы очень рады, спасибо всем», - сказала Елена Осипова на пресс-конференции после церемонии награждения.
Бронза Игр досталась команде Германии, которая была сильнее сборной Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- Чешское СМИ обвинило дипломатов США в России в ухудшении отношений Праги и Москвы
- Путин: У ВМФ России есть всё необходимое для гарантированной защиты страны
- Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020
- Украина в опасности. Эксперты назвали причины и следствия решений по «Северному потоку-2»
- В России за сутки подтвердили 24 072 новых случая коронавируса
- В парке Москвы обнаружили болотных черепах
- Исследователи оценили данные о заразности «гамма»-штамма
- Российские лучницы в командном турнире завоевали серебро на ОИ-2020
- На Украине назвали главную проблему после запуска «Северного потока- 2»
- Путин в Кронштадте приветствовал участников Главного военно-морского парада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru