Прыгуны в воду Бондарь и Минибаев на прощание хлопнули дверью

Выигравшие в Токио бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки принесли команде ОКР восьмую медаль.

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр - 2020 в Токио. Россияне стали третьими в прыжках с вышки (10 метров), пропустив вперед британцев и китайцев.

«Мы в принципе довольны свои выступлением, очень рады! Да, были небольшие ошибки, небольшие помарки, но это спорт. Бывает всякое, побеждает сильнейший. А кто выиграет - предсказать невозможно. Очень счастливы медалям. Пока не было возможности многим позвонить. Первые, с кем разделили радость, это тренеры. Спасибо им за проделанную работу», - поделились с журналистами своими первыми победными эмоциями российские прыгуны в воду.

На вопрос, почему так долго спортсменов не выпускали к прессе, Александр и Виктор ответили, что с ним работал допинг-офицер.

«Да, взяли на допинг, ничего страшного, рабочие моменты, это обычная процедура, нам бояться нечего», - заявили Бондарь и Минибаев.

К слову сказать, оба спортсмены возрастные: одному 27 лет, другому - 30 и накануне Токийской Олимпиады объявили о завершении карьеры, но пока непонятно, уйдут ли оба, или же кто-то один, тогда другому придется искать нового партнера.

Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020

Фаворитами в этой дисциплине считали китайцы Цао Юань и Чэнь Айзэнь, но почти безупречно шесть прыжков выполнил британский дуэт Том Дейли/ Мэтти Ли. На пресс-конференции почти все вопросы были адресованы Дейли, но 90% из них были не про сегодняшнюю победу, а про брак с американским сценаристом, лауреатом премии «Оскар» Дастином Лэнсом Блэком. Дейли потерпел фиаско в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Силы для продолжения карьеры нашел в дайвинге и браке. По словам олимпийского чемпиона, его сын – его главная поддержка и главный болельщик.

И пока Том делился с журналистами секретами своего семейного счастья, Виктор и Олег что-то сосредоточенно писали в своих смартфонах. Наконец-тот появилась минутка, чтобы разделить радость олимпийских наград с родными в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияНаградыОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры