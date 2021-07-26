Прыгуны в воду Бондарь и Минибаев на прощание хлопнули дверью

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр - 2020 в Токио. Россияне стали третьими в прыжках с вышки (10 метров), пропустив вперед британцев и китайцев.

«Мы в принципе довольны свои выступлением, очень рады! Да, были небольшие ошибки, небольшие помарки, но это спорт. Бывает всякое, побеждает сильнейший. А кто выиграет - предсказать невозможно. Очень счастливы медалям. Пока не было возможности многим позвонить. Первые, с кем разделили радость, это тренеры. Спасибо им за проделанную работу», - поделились с журналистами своими первыми победными эмоциями российские прыгуны в воду.

На вопрос, почему так долго спортсменов не выпускали к прессе, Александр и Виктор ответили, что с ним работал допинг-офицер.

«Да, взяли на допинг, ничего страшного, рабочие моменты, это обычная процедура, нам бояться нечего», - заявили Бондарь и Минибаев.

К слову сказать, оба спортсмены возрастные: одному 27 лет, другому - 30 и накануне Токийской Олимпиады объявили о завершении карьеры, но пока непонятно, уйдут ли оба, или же кто-то один, тогда другому придется искать нового партнера.