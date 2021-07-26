Прыгуны в воду Бондарь и Минибаев на прощание хлопнули дверью
Выигравшие в Токио бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки принесли команде ОКР восьмую медаль.
Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр - 2020 в Токио. Россияне стали третьими в прыжках с вышки (10 метров), пропустив вперед британцев и китайцев.
«Мы в принципе довольны свои выступлением, очень рады! Да, были небольшие ошибки, небольшие помарки, но это спорт. Бывает всякое, побеждает сильнейший. А кто выиграет - предсказать невозможно. Очень счастливы медалям. Пока не было возможности многим позвонить. Первые, с кем разделили радость, это тренеры. Спасибо им за проделанную работу», - поделились с журналистами своими первыми победными эмоциями российские прыгуны в воду.
На вопрос, почему так долго спортсменов не выпускали к прессе, Александр и Виктор ответили, что с ним работал допинг-офицер.
«Да, взяли на допинг, ничего страшного, рабочие моменты, это обычная процедура, нам бояться нечего», - заявили Бондарь и Минибаев.
К слову сказать, оба спортсмены возрастные: одному 27 лет, другому - 30 и накануне Токийской Олимпиады объявили о завершении карьеры, но пока непонятно, уйдут ли оба, или же кто-то один, тогда другому придется искать нового партнера.
Фаворитами в этой дисциплине считали китайцы Цао Юань и Чэнь Айзэнь, но почти безупречно шесть прыжков выполнил британский дуэт Том Дейли/ Мэтти Ли. На пресс-конференции почти все вопросы были адресованы Дейли, но 90% из них были не про сегодняшнюю победу, а про брак с американским сценаристом, лауреатом премии «Оскар» Дастином Лэнсом Блэком. Дейли потерпел фиаско в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Силы для продолжения карьеры нашел в дайвинге и браке. По словам олимпийского чемпиона, его сын – его главная поддержка и главный болельщик.
И пока Том делился с журналистами секретами своего семейного счастья, Виктор и Олег что-то сосредоточенно писали в своих смартфонах. Наконец-тот появилась минутка, чтобы разделить радость олимпийских наград с родными в России.
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