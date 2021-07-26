Наш день. Россияне завоевали три золота на ОИ-2020

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпийскими играми в Токио на месте событий.

Это определенно наш день. Сразу три золота, причем в течение одного часа выиграли российские спортсмены на Играх в Токио в понедельник, 26 июня.

Сначала в золотом финале две Софии: Великая и Позднякова выясняли, кто из них сильнее. У каждой свои поклонники, но в целом болеть было приятно - кто бы ни победил, всё равно обе наши, родные. Победила Позднякова и получила поздравления от президента.

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Будем откровенны, тхэквандо - не самый популярный в стране вид спорта. Был. После золотой медали Михаила Храмцова в секциях, уверена, народу прибавится. Победа Михаила сродни той, что одержал дзюдоист Дмитрий Носов, тот в олимпийском бою 2004 в Афинах выиграл бронзу с поломанной рукой, Храмцов сломал руку в мае, и после первого же боя в Токио случился рецидив. Но разве это помеха для мечты?

«На каждый поединок я выходил с полной уверенность в себе и ни капли не сомневался, наслаждался каждым боем. Конечно, а зачем ещё сюда приезжать как не за золотом? Я приехал выигрывать олимпийское золото», - признался новый чемпион Олимпиады.

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный впервые за четверть века выиграли золотые медали в командном многоборье. Их преимущество над ближайшим преследователем, командой Японии, составило всего лишь 0,103 балла. На пресс-конференции наши олимпийские чемпионы, прежде всего, благодарили всех причастных к этой победе. А потом очень весело и непринужденно отвечали на вопросы, особенно вдохновившись темой хранения золотой медали:

- У меня есть шкаф, шикарный зеркальный, где висят все награды, что-то вроде медальницы такой. Именно в это специальное место я повешу свои медали.
- А я сделаю специально, знаете, как в фильмах, когда хотят защитить какую-то драгоценность от кражи, стоит стеклянная башня и в ней лазеры. Ещё дубликатов наделаю шесть штук, одну спрячу куда-нибудь.
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Ни шатко ни валко стартовавшая на турнире мужская баскетбольная команда 3 на 3, потерпев три поражения подряд, теперь столько же матчей выиграла и вполне может выйти в плей-офф. Наши девушки уже там, а значит, нам будет за кого болеть.

По итогам дня, который начался для нас бронзовой наградой в прыжках с 10-метровой вышки Александра Бондаря и Виктора Минибаева, в неофициальном зачете Россия поднялась на четвертое место с пятого. У нас в общей сложности 12 наград, четыре – высшей пробы. Лидируют японцы, «настрелявшие» дома аж восемь золотых.


﻿За Олимпиадой в Токио с места событий следит специальный корреспондент НСН Наталья Шатова. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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