Наш день. Россияне завоевали три золота на ОИ-2020

Это определенно наш день. Сразу три золота, причем в течение одного часа выиграли российские спортсмены на Играх в Токио в понедельник, 26 июня.

Сначала в золотом финале две Софии: Великая и Позднякова выясняли, кто из них сильнее. У каждой свои поклонники, но в целом болеть было приятно - кто бы ни победил, всё равно обе наши, родные. Победила Позднякова и получила поздравления от президента.