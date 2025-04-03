Милонов раскритиковал идею ввести налоговый вычет за свадьбы
Большие затраты на свадьбу являются не показателем гостеприимства, а «понтами», причём в самом плохом смысле. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Комментируя идею ввести налоговый вычет до 300 тысяч рублей за свадебное торжество, он указал, что понадобится такая мера только тем, кто хочет выпендриться.
Парламентарий подчеркнул, что многомиллионные траты на церемонию и празднование бракосочетания не только являются бессмысленными, но и не соответствуют российскому культурному коду.
«И культурно, и исторически это чуждо нашему культурному коду, как минимум петербургскому», - заключил Милонов.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что введение такого вычета позволит молодожёнам вернуть часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, сообщает Ura.ru.
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