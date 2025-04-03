Милонов раскритиковал идею ввести налоговый вычет за свадьбы

Большие затраты на свадьбу являются не показателем гостеприимства, а «понтами», причём в самом плохом смысле. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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Комментируя идею ввести налоговый вычет до 300 тысяч рублей за свадебное торжество, он указал, что понадобится такая мера только тем, кто хочет выпендриться.

Парламентарий подчеркнул, что многомиллионные траты на церемонию и празднование бракосочетания не только являются бессмысленными, но и не соответствуют российскому культурному коду.

«И культурно, и исторически это чуждо нашему культурному коду, как минимум петербургскому», - заключил Милонов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что введение такого вычета позволит молодожёнам вернуть часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ГосдумаНалогиСвадьбаВиталий Милонов

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