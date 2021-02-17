Найк Борзов: рок-н-ролл победил футбол

Музыкант в интервью НСН рассказал, почему бросил спортивную карьеру ради искусства.

В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча. 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей 252 часа.

Музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, что в детстве занимался хоккеем, но в итоге выбрал творчество.

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«Интересно, конечно, посмотреть на этих спортсменов после того, как они играли 252 часа, потому что хоккей – вид спорта не для слабонервных. Я в детстве играл в хоккей, и закончилось это после того, как мне клюшкой чуть не вышибли глаз и разбили переносицу. После этого я увлекся футболом, играл в него достаточно долго и даже почти попал в юношескую профессиональную команду. Но футбол окончательно убил мою любовь к профессиональному спорту, когда нас вывели на поле, и против нас играла команда каких-то нереальных «шкафов». Помню, я бегу с мячом, передо мной защитник, и он разбегается как Джеки Чан или Брюс Ли, летит мне в колено прямой ногой. Я бросаю мяч и просто ухожу с поля. В итоге, рок-н-ролл победил футбол», – поделился он.

Тем временем, спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН поспорил с присвоением титула «Лучший тренер XXI века» наставнику лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортМузыкаНайк Борзов
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