Гусев поспорил с решением назвать Моуринью лучшим тренером XXI века

Виктор Гусев: «Возможно. Только здесь у меня есть одно замечание. Я знаю тренеров, которые могли бы с Моуринью поспорить за этот титул. Просто у них за всю жизнь не было такого подбора игроков, которые были и есть у него с самого начала его карьеры. Поэтому условия немного неравные», – прокомментировал он для НСН.

