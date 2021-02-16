Гусев поспорил с решением назвать Моуринью лучшим тренером XXI века
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
Государственная Дума РФ ввела запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Виктор Гусев: «Я предвижу ситуации сильнее, чем «Ромео и Джульетта». Если ему уже 16, а ей 15», – отметил в эфире НСН Виктор Гусев.
Назван лучший тренер XXI века
Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших футбольных тренеров XXI века. Первое место в списке занял нынешний наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Виктор Гусев: «Возможно. Только здесь у меня есть одно замечание. Я знаю тренеров, которые могли бы с Моуринью поспорить за этот титул. Просто у них за всю жизнь не было такого подбора игроков, которые были и есть у него с самого начала его карьеры. Поэтому условия немного неравные», – прокомментировал он для НСН.
В Канаде сыграли в самый продолжительный в мире хоккейный матч
В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча. 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей 252 часа.
Виктор Гусев: «Я допускаю, что сыграли вничью, а потом был овертайм и серия буллитов», – предположил он в беседе с НСН.
Названы самые популярные подарки на 23 февраля
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля. Это сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах. Такие результаты показало исследование МТС Банка.
Виктор Гусев: «Так, 23 февраля в театр… но в этот день ведь Лига чемпионов. Хотя нет, можно успеть. Начало в 11 часов вечера», – сказал он в интервью НСН.
Большинство россиян хотят вернуться в офис
Две трети опрошенных россиян, работающих удаленно, хотели бы вернуться в офис, об этом сообщает ВЦИОМ.
Виктор Гусев: «По-моему, вернуться в офис хотят уже не две трети, а все. Изоляция ужасно надоела. Может одна трети просто хочет в какой-то другой офис», – подметил он в разговоре с НСН.
Синоптики призвали не ждать ранней весны
Весна в этом году придет позже обычного, заявили синоптики центра погоды «Фобос». Переход к плюсовым температурам в столичном регионе будет наблюдаться в период с 5 по 10 апреля.
Виктор Гусев: «В Америке об этом уже некоторое время назад заявил сурок, так как не вылез из норы в определенные день и час. За каким грызуном следят наши синоптики, честно говоря, не знаю», – подытожил для слушателей НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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