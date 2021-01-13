Язык Моргенштерна? Киселев оценил список «запретных» слов на «Матч ТВ»

«Здесь важно чувство меры. Есть англицизмы, которые уже вошли в обиход, а есть те, которые воспринимаются как паразиты. У нас такого списка нет, а со списком "Матч ТВ" я не знаком. Есть молодежный жаргон, который обедняет и оскорбляет русский язык. А есть языковой пуризм – сознательное ограждение языка от любых новых слов, включая общеупотребительные. Это присуще исландскому языку. Например, мотоцикл у них переводится как ревущая гадюка, а электричество – янтарная сила. Благодаря пуризму исландцы сохранили свою культуру и язык, это достаточно малочисленная нация – около 300 тысяч человек. Русский язык также нуждается в защите, и чувство меры здесь поможет», - отметил медиаменеджер.

Он заверил, что в «России сегодня» пока не собираются вводить запреты на англицизмы.