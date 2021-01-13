Язык Моргенштерна? Киселев оценил список «запретных» слов на «Матч ТВ»
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН оценил введение списка англицизмов, которые запрещено произносить в эфире "Матч ТВ".
Комментаторам спортивного канала «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. Список иностранных стоп-слов опубликовал журналист Станислав Гридасов. В частности, под запретом оказались такие слова, как «бэкграунд», «голеадор», «корнер», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс». Допустимыми считаются традиционные футбольные термины («арбитр», «аутсайдер», «бомбардир», «голкипер», «камбэк», «овертайм» и другие). Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила журналистам подлинность списка, но добавила, что никаких штрафов за использование англицизмов нет.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН рассказал, как относится к введению подобных рекомендаций на «Матч ТВ».
«Здесь важно чувство меры. Есть англицизмы, которые уже вошли в обиход, а есть те, которые воспринимаются как паразиты. У нас такого списка нет, а со списком "Матч ТВ" я не знаком. Есть молодежный жаргон, который обедняет и оскорбляет русский язык. А есть языковой пуризм – сознательное ограждение языка от любых новых слов, включая общеупотребительные. Это присуще исландскому языку. Например, мотоцикл у них переводится как ревущая гадюка, а электричество – янтарная сила. Благодаря пуризму исландцы сохранили свою культуру и язык, это достаточно малочисленная нация – около 300 тысяч человек. Русский язык также нуждается в защите, и чувство меры здесь поможет», - отметил медиаменеджер.
Он заверил, что в «России сегодня» пока не собираются вводить запреты на англицизмы.
«Я думаю, это всё на словах. Каждая редакция вправе вести свою редакционную политику, я никого не хочу осуждать или ставить под сомнение правомерность таких мер. Возможно, в спорте это более чувствительная тема, так как международные термины действительно английские. Мы пока не планируем в «Россия сегодня» вводить подобные запретные списки. Надо не запрещать, а поощрять разнообразие в языке. Русский язык богат и в нем много выразительных средств. Например, в "Вестях недели" я позволяю себе использовать слова разных стилей, включая жаргон. Конечно, это должно быть уместно», - уточнил Киселев.
Ранее генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила введение запрета. Она написала в Telegram, что спортивные трансляции смотрят зрители от 4 лет, и задача канала – не допустить, чтобы они начали говорить «языком Моргенштерна». По ее словам, составлением списка запретных англицизмов занималась, в том числе, доцент кафедры иностранных языков Института языкознания РАН Ирина Голова.
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