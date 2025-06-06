«Надоели папуасы»: В России обрадовались возможному футбольному матчу с Аргентиной
Сборная России должна играть с лучшими, заявил НСН Валерий Непомнящий, а матч с Аргентиной станет отличной проверкой, добавил Владимир Пономарев.
Игры сборной с сильными соперниками всегда полезны для игроков, рассказал НСН футбольный тренер Валерий Непомнящий.
Российский футбольный союз (РФС) договорился о товарищеском матче с Аргентиной в ноябре этого года в «Лужниках». Приблизительная дата — в период с 10 по 18 ноября 2025 года. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов: по их информации, на это время спорткомплексу запретили проводить другие мероприятия и концерты. В самом РФС договорённость, однако, пока не подтверждают. Если игра все же состоится, то это будет битвой с любым возможным исходом, отметил экс-тренер «Томи«.
«В футболе все возможно, мы не на другой планете, сыграем — будет сказка. Были времена, когда сборная СССР была одной из сильнейших в Европе, выигрывала Олимпийские игры, и вдруг приехала сборная Бразилии, обыграла нас в "Лужниках" 3:0, но все были счастливы. Так и мы сейчас увидим, куда стремиться, если проиграем. Нужно с уважением относиться к футбольным традициям Аргентины, у них состава три примерно равных может быть, на нас у них хватит хороших игроков», — заявил он.
В свою очередь, бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев объявил НСН, что матч будет очень интересным, даже если соперник не привезет звездный состав.
«Надо проверить себя, а то надоело играть с папуасами. Можно еще сделать игру между легионерами, которые у нас играют, и российскими футболистами — это было бы полезно, чтобы оценить уровень россиян на фоне высокооплачиваемых легионеров. Они будут стараться, и наши тоже, это будет интересно, чего нам стесняться и бояться и зачем кого-то приглашать? Неплохо сыграть и с белорусами, потом будет здорово сыграть с Аргентиной. Возрастные звезды не приедут, так как они могут получить травму, здесь они не будут стараться, им это не надо, пусть молодежь покажет себя, так даже лучше», — подчеркнул он.
У национальной команды под руководством Валерия Карпина уже восемь побед подряд с общим счетом 44:0. Правда, исключительно в товарищеских матчах и, после победы над Сербией 4:0, против слабых соперников: повержены Беларусь (98-е место в рейтинге сборных ФИФА из 210), Куба (167-е), Бруней (185-е), Вьетнам (109-е), Сирия (93-е) и Гренада (174-е).
Ранее экс-футболисты сборной России Владислав Радимов и Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН предположили, что национальная команда способна достойно сыграть со сборной Бразилии по футболу,
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