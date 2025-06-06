«Надо проверить себя, а то надоело играть с папуасами. Можно еще сделать игру между легионерами, которые у нас играют, и российскими футболистами — это было бы полезно, чтобы оценить уровень россиян на фоне высокооплачиваемых легионеров. Они будут стараться, и наши тоже, это будет интересно, чего нам стесняться и бояться и зачем кого-то приглашать? Неплохо сыграть и с белорусами, потом будет здорово сыграть с Аргентиной. Возрастные звезды не приедут, так как они могут получить травму, здесь они не будут стараться, им это не надо, пусть молодежь покажет себя, так даже лучше», — подчеркнул он.

У национальной команды под руководством Валерия Карпина уже восемь побед подряд с общим счетом 44:0. Правда, исключительно в товарищеских матчах и, после победы над Сербией 4:0, против слабых соперников: повержены Беларусь (98-е место в рейтинге сборных ФИФА из 210), Куба (167-е), Бруней (185-е), Вьетнам (109-е), Сирия (93-е) и Гренада (174-е).

Ранее экс-футболисты сборной России Владислав Радимов и Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН предположили, что национальная команда способна достойно сыграть со сборной Бразилии по футболу,

