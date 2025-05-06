Бразильская конфедерация футбола согласилась на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч со сборной России, сообщили бразильские СМИ. Игра может состояться в октябре или ноябре 2025 года, когда у Бразилии будет окно для проведения таких матчей. Радимов полагает, что его итог будет успешным для россиян.

«У нас есть хорошие футболисты. Понятно, что сборная Бразилии собирает звезд. Легко с ней не будет, но и влететь 0-8 мы тоже не собираемся. Я думаю, что мы достойно себя покажем», — отметил бывший игрок «Зенита».

Булыкин согласился с этим мнением и добавил, что российская команда находится в отличных физических кондициях.

«Я думаю, наша сборная сможет сыграть на равных. Она находится в хорошей форме. Игроки могут себя проявить в этом матче и хорошо сыграть. Каким будет точный счет, вот здесь уже сказать невозможно, футбол непредсказуем», — подчеркнул экс-нападающий «Локомотива».