«0-8 не влетим!»: Булыкин и Радимов верят в «достойный» футбол с Бразилией
Сборная России хорошо себя покажет в товарищеской игре с бразильцами, заявил Владислав Радимов в эфире НСН, а Дмитрий Булыкин уверен, что игроки сыграют в свой лучший футбол в этом матче.
Экс-футболисты сборной России Владислав Радимов и Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН предположили, что национальная команда способна достойно, а может и на равных сыграть со сборной Бразилии по футболу, если РФС договорится о таком матче.
Бразильская конфедерация футбола согласилась на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч со сборной России, сообщили бразильские СМИ. Игра может состояться в октябре или ноябре 2025 года, когда у Бразилии будет окно для проведения таких матчей. Радимов полагает, что его итог будет успешным для россиян.
«У нас есть хорошие футболисты. Понятно, что сборная Бразилии собирает звезд. Легко с ней не будет, но и влететь 0-8 мы тоже не собираемся. Я думаю, что мы достойно себя покажем», — отметил бывший игрок «Зенита».
Булыкин согласился с этим мнением и добавил, что российская команда находится в отличных физических кондициях.
«Я думаю, наша сборная сможет сыграть на равных. Она находится в хорошей форме. Игроки могут себя проявить в этом матче и хорошо сыграть. Каким будет точный счет, вот здесь уже сказать невозможно, футбол непредсказуем», — подчеркнул экс-нападающий «Локомотива».
Радимов также уточнил, что в современном футболе возможно все, так как уровень команд стал куда ровнее, чем он был раньше, поэтому наличие суперзвезд не дает весомого преимущества.
«Каждый матч — это новая история. Современный уровень футбола по всему миру выровнялся. Все умеют играть. Там звёзды собраны, которые играют и в мадридском "Реале", и в "Барселоне". Понятно, что это крутые футболисты, но играть можно со всеми», — заявил заслуженный мастер спорта России.
Булыкин добавил, что несмотря на сложности с перелётами и логистикой, сборная Бразилии может привезти в Россию звёздный состав, - конечно, за хорошие деньги.
«Сборная Бразилии приедет в хорошем составе, если им заплатят деньги за приезд. Я думаю, что это будет очень хороший матч как для Бразилии, так и для России. Просто есть определённые нюансы у таких сборных. Им платят за товарищеские игры и, как правило, эти ценники очень хорошие. Если же договорятся, то это будет суперматч как для футболистов, так и для всех болельщиков российского футбола. Всё состоится, если будут найдены средства на это», — уверен бывший форвард сборной России.
Ранее сообщалось, что в Уругвае сомневаются в проведении товарищеского матча со сборной России, напоминает НСН.
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