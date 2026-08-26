Бесплатное предоставление земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обречено на провал — это показала аналогичная история с «Дальневосточным гектаром». Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Вопрос о бесплатном предоставлении земли под ИЖС в случае завершения возведения дома за три года находится на рассмотрении. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, в России будут более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в частных домах. Радченко усомнилась в том, что новая программа в случае ее принятия будет пользоваться популярностью у россиян.