Тренд на частные дома: Спрос на участки под ИЖС вырос на 40%
Сегодня в России фиксируется резкий рост популярности ИЖС, однако строить частные дома имеет смысл только там, где есть возможности для работы и учебы, сказала НСН Ирина Радченко.
Бесплатное предоставление земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обречено на провал — это показала аналогичная история с «Дальневосточным гектаром». Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Вопрос о бесплатном предоставлении земли под ИЖС в случае завершения возведения дома за три года находится на рассмотрении. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, в России будут более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в частных домах. Радченко усомнилась в том, что новая программа в случае ее принятия будет пользоваться популярностью у россиян.
«Действительно, есть очень сильный рост популярности ИЖС, на 40% за лето 2026 года. Однако у нас уже была история с “Дальневосточным гектаром”. Никому это бесплатно не надо. Люди, которые вписались в эту программу, потом жалели, потому что ничего капитального построить нельзя, а содержать всё это и платить налог надо. Здесь тоже слишком много вопросов — где эта земля будет находиться, будут ли там коммуникации, какой размер участка, какие габариты должны быть у будущего дома. Это может быть интересно только в том случае, если все будет развиваться в комплексе. Нужны рабочие места с хорошей оплатой, а народ сам решит, как ему улучшать свои жилищные условия. Где есть работа, там народ и будет обживаться. А построить дом в чистом поле там, где нет работы, где нет возможности учиться, — это смешно», — сказала Радченко.
Ранее депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что сегодня набирает обороты проблема обманутых дольщиков при строительстве индивидуальных домов, взять ответственность за это должны банки. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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