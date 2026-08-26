Педагог рассказал, что нельзя делать родителям перед 1 сентября

Родители часто допускают серьезные ошибки в последние дни лета, которые создают у детей стресс перед началом учебного года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

По словам эксперта, попытки экстренно подтянуть знания ребёнка накануне 1 сентября могут дать обратный эффект. Интенсивные занятия с прописями, чтением и дополнительными уроками приводят к тому, что школьник приходит на учебу уже уставшим. Усталость и отсутствие мотивации разрушают желание учиться, которое является важнейшим фундаментом для успешной учебы, причем пробелы в знаниях можно восполнить в течение года, а потерянный интерес восстановить гораздо сложнее.