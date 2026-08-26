Педагог рассказал, что нельзя делать родителям перед 1 сентября
Родители часто допускают серьезные ошибки в последние дни лета, которые создают у детей стресс перед началом учебного года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.
По словам эксперта, попытки экстренно подтянуть знания ребёнка накануне 1 сентября могут дать обратный эффект. Интенсивные занятия с прописями, чтением и дополнительными уроками приводят к тому, что школьник приходит на учебу уже уставшим. Усталость и отсутствие мотивации разрушают желание учиться, которое является важнейшим фундаментом для успешной учебы, причем пробелы в знаниях можно восполнить в течение года, а потерянный интерес восстановить гораздо сложнее.
Второй распространенной ошибкой педагог назвал попытку резко перестроить режим дня. Если ребёнок все лето ложился поздно, а с 1 сентября должен вставать в 7 утра, первые недели превратятся в борьбу с сонливостью и раздражением. Ахмадуллин советует начинать корректировку графика заранее, постепенно сдвигая время отхода ко сну и подъема на 15-20 минут ежедневно.
Третий промах связан с пугающими фразами вроде «кончилась лафа» или «вот в школе за тебя возьмутся». Такие высказывания формируют у ребенка образ школы как места, где будет сложно и страшно. Вместо этого педагог рекомендует рассказывать о новых друзьях, интересных занятиях и возможности узнать что-то новое, что создаёт позитивный настрой на учебный процесс.
Ранее родителям рассказал, как обезопасить ребенка от мошенников перед 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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