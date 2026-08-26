Минцифры назвало сроки запуска сетей 5G в России

Министерство цифрового развития определило сроки появления связи пятого поколения в России. Согласно планам ведомства, коммерческая эксплуатация сетей 5G должна начаться в городах с населением свыше миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года, передает ТАСС.

Федеральные операторы связи получат для развития нового стандарта частотный диапазон 4,63-4,99 ГГц. Эти частоты планируется использовать для поэтапного покрытия наиболее востребованных локаций крупных городов вплоть до 2031 года.

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Дополнительно операторы смогут развертывать сети на уже существующих полосах с установленными базовыми станциями.

Важным условием стало требование по оборудованию. Иностранные решения должны быть интегрированы в сети до 1 сентября 2026 года, после чего начнется планомерный переход на отечественные базовые станции. Полная замена импортного оборудования на российское должна завершиться к концу 2031 года.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с НСН заявил, что связь 5G станет проблемой для пользователей.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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