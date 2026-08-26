Минцифры назвало сроки запуска сетей 5G в России

Министерство цифрового развития определило сроки появления связи пятого поколения в России. Согласно планам ведомства, коммерческая эксплуатация сетей 5G должна начаться в городах с населением свыше миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года, передает ТАСС.

Федеральные операторы связи получат для развития нового стандарта частотный диапазон 4,63-4,99 ГГц. Эти частоты планируется использовать для поэтапного покрытия наиболее востребованных локаций крупных городов вплоть до 2031 года.