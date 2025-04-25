Сборная России по футболу 6 июня сыграет товарищеский матч с Нигерией

Сборные России и Нигерии по футболу проведут товарищеский матч в Москве 6 июня. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Игра состоится на стадионе «Лужники».

«Последний раз сборная России играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года – это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью», - напомнили в РФС.

Сборная Нигерии занимает 44 строчку в рейтинге ФИФА, российская национальная команда расположилась на 35 месте.

В июне сборная РФ также сыграет в товарищеском матче со сборной Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Игра пройдет 10 июня в Минске.

