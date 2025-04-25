Сборная России по футболу 6 июня сыграет товарищеский матч с Нигерией
Сборные России и Нигерии по футболу проведут товарищеский матч в Москве 6 июня. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
Игра состоится на стадионе «Лужники».
«Последний раз сборная России играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года – это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью», - напомнили в РФС.
Сборная Нигерии занимает 44 строчку в рейтинге ФИФА, российская национальная команда расположилась на 35 месте.
В июне сборная РФ также сыграет в товарищеском матче со сборной Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Игра пройдет 10 июня в Минске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Миронов примет участие в спектакле-посвящении Дню Победы
- Алексей Кортнев заявил о готовности помогать российским военным
- Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве
- СМИ: Губернатор ХМАО призвал вернуть в школу уроки нравственности
- Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию
- Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества
- Актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно
- СМИ: При взрыве в Балашихе погиб замглавы оперативного управления Генштаба
- Президент Литвы потребовал остановить Россию силовыми методами
- Сборная России по футболу 6 июня сыграет товарищеский матч с Нигерией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru