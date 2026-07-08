Минобороны: ВС РФ атаковали объекты ВПК в Киеве в ответ на теракты

Вооружённые Силы (ВС) России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, ВС РФ поразили предприятие компании «Самсунг-Украина», где производили и хранили комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго».