Минобороны: ВС РФ атаковали объекты ВПК в Киеве в ответ на теракты

Вооружённые Силы (ВС) России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, ВС РФ поразили предприятие компании «Самсунг-Украина», где производили и хранили комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго».

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Также был атакован цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Ранее в ночь с 5 на 6 июля ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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