СМИ: Польские депутаты хотят осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС
Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» требуют включить в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС осуждение главы Украины Владимира Зеленского из-за героизации нацистских преступников. Об этом пишет газета Politico.
Голосование по этому вопросу пройдет 8 июля при поддержке ведущей в Европарламенте «Европейской народной партии» под руководством немца Манфреда Вебера. В нее входят представители партии Туска.
Желание депутатов обусловлено недавним решением Зеленского переименовать элитное воинское подразделение в честь «героев УПА» (украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России).
Если текст с осуждением примут, это будет означать официальную критику Европарламентом «беспричинной эскалации» со стороны Киева, а также «сожаление о пренебрежении польской чувствительностью (в этом вопросе) и скорбью».
Ранее депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА (украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России), передает RT.
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