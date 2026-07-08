СМИ: Польские депутаты хотят осудить Зеленского в докладе о членстве в ЕС

Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» требуют включить в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС осуждение главы Украины Владимира Зеленского из-за героизации нацистских преступников. Об этом пишет газета Politico.

Голосование по этому вопросу пройдет 8 июля при поддержке ведущей в Европарламенте «Европейской народной партии» под руководством немца Манфреда Вебера. В нее входят представители партии Туска.

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Желание депутатов обусловлено недавним решением Зеленского переименовать элитное воинское подразделение в честь «героев УПА» (украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России).

Если текст с осуждением примут, это будет означать официальную критику Европарламентом «беспричинной эскалации» со стороны Киева, а также «сожаление о пренебрежении польской чувствительностью (в этом вопросе) и скорбью».

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА (украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России), передает RT.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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