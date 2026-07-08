Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» требуют включить в ежегодный доклад о заявке Украины на вступление в ЕС осуждение главы Украины Владимира Зеленского из-за героизации нацистских преступников. Об этом пишет газета Politico.

Голосование по этому вопросу пройдет 8 июля при поддержке ведущей в Европарламенте «Европейской народной партии» под руководством немца Манфреда Вебера. В нее входят представители партии Туска.