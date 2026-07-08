В Таганрогском заливе после атаки БПЛА повреждены два танкера
Два танкера в акватории Таганрогского залива получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».
Танкеры следовали по маршруту в Ростов-на-Дону.
Слюсарь уточнил, что два члена экипажа получили легкие ранения – одному оказали помощь на месте, а второго отвезли в больницу. После оказания помощи оба от госпитализации отказались. Также с одного из атакованных танкеров эвакуировали команду.
Отмечается, что на судах не было нефти, так что утечки не зафиксировали.
Всего за ночь система ПВО уничтожила около 70 дронов в регионе, передает RT. Под удары попали в частности Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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