В Таганрогском заливе после атаки БПЛА повреждены два танкера

Отмечается, что на судах не было нефти, так что утечки не зафиксировали.

Всего за ночь система ПВО уничтожила около 70 дронов в регионе, передает RT. Под удары попали в частности Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

