Туристам раскрыли, что лучше не покупать на курорте

Некоторые продукты, купленные на курорте с рук у непроверенных продавцов, могут вызвать кишечные инфекции, заявил главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов. Его слова приводят РИА Новости.

В эту категорию продуктов в первую очередь относятся пирожки и овощи. В связи с этим врач также посоветовал избегать посещения сомнительных заведений общепита на курортах.

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Также булатов подчеркнул, что на пляже стоит пить только бутилированную воду, а компоты, сладкие газировки и соки лучше не употреблять на жаре.

Ранее эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова напомнила туристам о пяти правилах, чтобы сэкономить деньги в отпуске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Подгорчук
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