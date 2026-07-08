Туристам раскрыли, что лучше не покупать на курорте

Некоторые продукты, купленные на курорте с рук у непроверенных продавцов, могут вызвать кишечные инфекции, заявил главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов. Его слова приводят РИА Новости.

В эту категорию продуктов в первую очередь относятся пирожки и овощи. В связи с этим врач также посоветовал избегать посещения сомнительных заведений общепита на курортах.