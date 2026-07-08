Минобороны: ПВО за ночь сбили 415 БПЛА над регионами РФ

В ночь с 7 на 8 июля с 20.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО над регионами России были перехвачены и сбиты 415 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей.

{{related_post_R3puwb@wQp}}

Также средства ПВО уничтожили беспилотные летальные объекты над территорией Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

