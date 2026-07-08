Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Нижнекамске

В результате атаки на Нижнекамск в Республике Татарстан пострадали местные жители, сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что на Закамский регион Татарстана была совершена массированная атака, уточнил мэр города и глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

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Пострадавшим удалось избежать тяжелых травм, им оказали медицинскую помощь. Помимо прочего, в Тукаевском районе был поврежден частный жилой дом, ранения получили два человека. Также повреждения получили отдельные предприятия Нижнекамска.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в результате ночной атаки БПЛА произошёл пожар на инфраструктурном объекте, однако пострадавших нет, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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