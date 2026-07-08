СМИ: Египет направил жалобу в ФИФА на судью матча с Аргентиной

Футбольная ассоциация Египта направила жалобу в Международную федерацию футбола из-за судейства французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2026 против Аргентины. Об этом 7 июля сообщил портал En.as.com.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Аргентины. По данным Voices of Emirates, Египет указал на факт отмененного гола, неназначенный пенальти и отказ судей в использовании системы видеопомощи арбитрам в спорных эпизодах. Глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида также потребовал отстранить судейскую бригаду от дальнейшей работы на чемпионате мира и назвал их действия в матче дискриминацией.

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Помимо прочего, ранее главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что на исход матча с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу повлияли внешние факторы и решения судей, передает RT.

Следующим соперником Аргентины станет победитель в матче между Швейцарией и Колумбией. Игра 1/4 финала с участием аргентинцев пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени в Канзас-Сити, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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