Продажи бензина из Белоруссии на бирже Петербурга упали в десятки раз

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже показали резкое падение в первые дни июля, следует из данных Национального биржевого ценового агентства.

Так, если в начале месяца продавалось более 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы снизились до 420 тонн.

При этом продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году и составили 90,9 тысяч тонн. Доля бензина из Белоруссии на торгах достигла почти 15%.