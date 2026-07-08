Продажи бензина из Белоруссии на бирже Петербурга упали в десятки раз
Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже показали резкое падение в первые дни июля, следует из данных Национального биржевого ценового агентства.
Так, если в начале месяца продавалось более 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы снизились до 420 тонн.
При этом продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году и составили 90,9 тысяч тонн. Доля бензина из Белоруссии на торгах достигла почти 15%.
В июне импорт бензина из Белоруссии достиг рекордных объемов – 141 тысяча тонн за период с 1 по 25 июня, передает RT.
При этом ранее сообщалось, что стоимость топлива из Белоруссии, поставляемого в Россию, неуклонно растет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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