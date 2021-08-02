«Выбирались из ямы». Велогонщицы Шмелева и Войнова о непростом пути к олимпийской бронзе

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, завоевавшие в понедельник бронзу на Олимпиаде в Токио, рассказали специальному корреспонденту НСН Наталье Шатовой о том, что шли к этому успеху практически с нуля после тяжелых травм.

Шмелева и Войнова заняли третье место в командном спринте. Олимпийскими чемпионками стали велогонщицы из Китая, серебро досталось команде из Германии.