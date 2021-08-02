«Выбирались из ямы». Велогонщицы Шмелева и Войнова о непростом пути к олимпийской бронзе
Мы чувствовали дополнительную ответственность, понимая, что вся страна ждет от нас золота, рассказали НСН Шмелева и Войнова
Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, завоевавшие в понедельник бронзу на Олимпиаде в Токио, рассказали специальному корреспонденту НСН Наталье Шатовой о том, что шли к этому успеху практически с нуля после тяжелых травм.
Шмелева и Войнова заняли третье место в командном спринте. Олимпийскими чемпионками стали велогонщицы из Китая, серебро досталось команде из Германии.
«За год до этого и у меня, и у Анастасии были травмы, с которыми нам пришлось бороться. У меня было падение в Новой Зеландии и многочисленные переломы, из-за чего я не могла долгое время полноценно тренироваться. У Анастасии была анемия, большая потеря крови, ей приходилось восстанавливаться, поднимать свое физическое состояние. Это было очень тяжело, особенно в моральном плане, потому что, когда ты падаешь в яму, из ямы намного сложнее выбираться. Причем выбираться не просто на свою форму, а на то, чтобы превзойти ее, чтобы завоевать олимпийское золото. В связи с пандемией Олимпиаду перенесли, и нам был дан еще один год на шанс исправиться и догнать. Этот год нам очень сильно помог. Мы смогли превзойти свою форму, сделали все, что могли, но девчонки из Германии и Китая заслужили свои медали. Они отлично выступили, обновили рекорды, это круто и это история. Но мы будем больше тренироваться, бороться и постараемся обновить их рекорды», - пообещала Шмелева.
Со своей стороны, Анастасия Войнова рассказала об инциденте в квалификации и призналась, что им было непросто справиться с дополнительной ответственностью.
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«В квалификации у меня произошел волнительный момент. У меня были новые обтекатели, которые было очень сложно натянуть на велотуфлю. У меня и у тренера появился момент нервозности, с которым удалось справиться уже после заезда. Такое случается, и нужно быть готовой ко всему. Конечно же, мы одни из лидеров рейтинга в командном спринте, как и Германия с Китаем. Когда ты понимаешь, что все в твоей стране ждут от тебя золота, это дополнительная ответственность», - отметила бронзовый призер Олимпиады-2020.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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