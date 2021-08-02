Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2020
Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова оказались быстрее гонщиц из Нидерландов и завоевали бронзовые медали токийской Олимпиады в командном спринте по велотреку, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Олимпийскими чемпионками в данной дисциплине стали велогонщицы из Китая, серебряные медали - у национальной команды Германии.
Ранее россиянин Сергей Каменский завоевал серебро Олимпиады-2020 в стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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