Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде

Руководство мужской сборной России по хоккею приняло решение отказаться от ледовой тренировки в Indoor National Stadium 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Решение связано с желанием несколько снизить нагрузку на спортсменов. Уточняется, что 5 февраля российская команда провела двусторонний матч, а также две тренировки.

Российские хоккеисты в рамках Олимпийских игр сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине также отменили. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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