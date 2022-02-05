Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде

Решение связано с желанием несколько снизить нагрузку на спортсменов. Уточняется, что 5 февраля российская команда провела двусторонний матч, а также две тренировки.

Российские хоккеисты в рамках Олимпийских игр сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине также отменили. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

