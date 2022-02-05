Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде
Руководство мужской сборной России по хоккею приняло решение отказаться от ледовой тренировки в Indoor National Stadium 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Решение связано с желанием несколько снизить нагрузку на спортсменов. Уточняется, что 5 февраля российская команда провела двусторонний матч, а также две тренировки.
Российские хоккеисты в рамках Олимпийских игр сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Ранее контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине также отменили. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу национальной команды.
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