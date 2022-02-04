Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022
Женская сборная России по хоккею со счетом 5:2 обыграла соперниц из Швейцарии в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине.
Встреча состоялась на Национальном стадионе китайской столицы. Шайбы в ворота соперниц отправили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева, кроме того, Полина Болгарёва оформила хет-трик.
Теперь российским спортсменкам предстоит сыграть с командой США, встреча состоится 5 февраля, пишет RT.
Между тем в Международном олимпийском комитете заявили, что число женщин-спортсменок на ОИ-2022 стало рекордным. Из 2877 атлетов, прибывших на Олимпиаду, 45% — женщины, пишет «Свободная пресса».
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