Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022

Женская сборная России по хоккею со счетом 5:2 обыграла соперниц из Швейцарии в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине.

Россияне Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады

Встреча состоялась на Национальном стадионе китайской столицы. Шайбы в ворота соперниц отправили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева, кроме того, Полина Болгарёва оформила хет-трик.

Теперь российским спортсменкам предстоит сыграть с командой США, встреча состоится 5 февраля, пишет RT.

Между тем в Международном олимпийском комитете заявили, что число женщин-спортсменок на ОИ-2022 стало рекордным. Из 2877 атлетов, прибывших на Олимпиаду, 45% — женщины, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: Сборная России по хоккею (ж)
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