Матч хоккейных сборных России и Латвии на Олимпиаде отменили
5 февраля 202206:50
Контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине отменен. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу национальной команды.
Игра должна была состояться 5 февраля. Причиной отмены могла стать вспышка коронавируса в команде Латвии.
Сборная России по хоккею проведет первый матч на групповом этапе Олимпиады 9 февраля, где сыграет против команды Швейцарии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru