Матч хоккейных сборных России и Латвии на Олимпиаде отменили

Контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине отменен. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

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Игра должна была состояться 5 февраля. Причиной отмены могла стать вспышка коронавируса в команде Латвии.

Сборная России по хоккею проведет первый матч на групповом этапе Олимпиады 9 февраля, где сыграет против команды Швейцарии.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЛатвияРоссияХоккейОлимпийские Игры
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