Мюнхенскую «Баварию» возглавил Томас Тухель
Наставником «Баварии» стал Томас Тухель, Он сменил Юлиана Нагельсмана, сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Контракт с 49-летним Тухелем подписан до лета 2025 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».
В 2021 году Тухеля признали лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.
Юлиан Нагельсман возглавлял «Баварию» с лета 2021 года.
Руководство московского «Торпедо» и главный тренер команды Андрей Талалаев ранее решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. За время наставничества его подопечные потерпели 8 поражений, передает НСН.
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