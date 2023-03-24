Мюнхенскую «Баварию» возглавил Томас Тухель

Наставником «Баварии» стал Томас Тухель, Он сменил Юлиана Нагельсмана, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

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Контракт с 49-летним Тухелем подписан до лета 2025 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».

В 2021 году Тухеля признали лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

Юлиан Нагельсман возглавлял «Баварию» с лета 2021 года.

Руководство московского «Торпедо» и главный тренер команды Андрей Талалаев ранее решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. За время наставничества его подопечные потерпели 8 поражений, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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