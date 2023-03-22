Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

Руководство московского «Торпедо» и главный тренер команды Андрей Талалаев решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Талалаев был назначен на эту должность в октябре прошлого года. За это время, его подопечные потерпели 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.

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Команда по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Торпедо» 8 очков после 20 туров.

«Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе «Торпедо».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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