Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

Руководство московского «Торпедо» и главный тренер команды Андрей Талалаев решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Талалаев был назначен на эту должность в октябре прошлого года. За это время, его подопечные потерпели 8 поражений и 4 раза сыграли вничью.