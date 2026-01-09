Вологодский губернатор предупредил о попытках продажи суррогатного алкоголя
В Вологодской области возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи алкогольно суррогата, в том числе с тяжелыми последствиями. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
Чиновник призвал жителей к бдительности и к отказу от покупки спиртных напитков «из-под полы».
«Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя», - написал он.
Губернатор добавил, что в регионе работа по профилактике продажи контрафактного алкоголя проводится ежедневно.
Ранее Филимонов заявил, что все 610 алкомаркетов, работавшие на территории Вологодской области, либо закрылись, либо перепрофилировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
