Вологодский губернатор предупредил о попытках продажи суррогатного алкоголя

Чиновник призвал жителей к бдительности и к отказу от покупки спиртных напитков «из-под полы».

«Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя», - написал он.

Губернатор добавил, что в регионе работа по профилактике продажи контрафактного алкоголя проводится ежедневно.

Ранее Филимонов заявил, что все 610 алкомаркетов, работавшие на территории Вологодской области, либо закрылись, либо перепрофилировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».