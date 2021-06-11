«Можно что-то придумать за три года?» Кавазашвили сделал замечание Черчесову
Анзор Кавазашвили раскритиковал игру сборной России на стандартных положениях.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН высказал замечание главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«Сколько Черчесов руководит командой? Уже три года? Но я не вижу у команды розыгрыши на стандартных положениях. Ну, не вижу! Раньше, я помню, даже с углового удара делали такие розыгрыши. Стоит у углового флажка футболист, к нему подходит другой, вытягивает на себя защитника, делает ускорение, защитник отрезается, и создается свободное пространство. Или штрафные удары? У нас повторяется одно и то же. Можно что-то придумать?» - заявил Кавазашвили.
Ранее футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН сравнил Черчесова с Иисусом.
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