«Можно что-то придумать за три года?» Кавазашвили сделал замечание Черчесову

«Сколько Черчесов руководит командой? Уже три года? Но я не вижу у команды розыгрыши на стандартных положениях. Ну, не вижу! Раньше, я помню, даже с углового удара делали такие розыгрыши. Стоит у углового флажка футболист, к нему подходит другой, вытягивает на себя защитника, делает ускорение, защитник отрезается, и создается свободное пространство. Или штрафные удары? У нас повторяется одно и то же. Можно что-то придумать?» - заявил Кавазашвили.

Ранее футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН сравнил Черчесова с Иисусом.

