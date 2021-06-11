Экс-голкипер - футболистам сборной России: Не давайте пас вратарю!

«Я удивлен тактикой команд, когда они подключают к игре вратаря. Каждый раз, когда дают пас вратарю, у меня появляется дрожь. Какая бы команда это ни была. Я помню случай, когда один очень известный вратарь выбежал из ворот, и ему забили гол. Поэтому важно, как Черчесов настроит футболистов» - высказался Кавазашвили.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал тактику, с которой сборная России может выиграть у Бельгии.

