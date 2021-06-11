Экс-голкипер - футболистам сборной России: Не давайте пас вратарю!
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как игрокам обезопасить себя от гола.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года, бывший голкипер Анзор Кавазашвили в пресс центре НСН, размышляя о современном футболе, дал напутствие игрокам сборной России.
«Я удивлен тактикой команд, когда они подключают к игре вратаря. Каждый раз, когда дают пас вратарю, у меня появляется дрожь. Какая бы команда это ни была. Я помню случай, когда один очень известный вратарь выбежал из ворот, и ему забили гол. Поэтому важно, как Черчесов настроит футболистов» - высказался Кавазашвили.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал тактику, с которой сборная России может выиграть у Бельгии.
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