Экс-голкипер - футболистам сборной России: Не давайте пас вратарю!

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как игрокам обезопасить себя от гола. 

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года, бывший голкипер Анзор Кавазашвили в пресс центре НСН, размышляя о современном футболе, дал напутствие игрокам сборной России.

Экс-призер чемпионата мира предсказал, кто забьет Бельгии победный гол

«Я удивлен тактикой команд, когда они подключают к игре вратаря. Каждый раз, когда дают пас вратарю, у меня появляется дрожь. Какая бы команда это ни была. Я помню случай, когда один очень известный вратарь выбежал из ворот, и ему забили гол. Поэтому важно, как Черчесов настроит футболистов» - высказался Кавазашвили.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал тактику, с которой сборная России может выиграть у Бельгии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Футбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры