Мостовой: Тедеско в «Спартаке» нужен, чтобы улеглись страсти

«Иностранец – это хорошо, потому что на него столько всякой всячины выливаться не будет. Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», - пояснил эксперт.

Напомним, «Спартак» остался без тренера 29 сентября, после четвертого кряду поражения от «Оренбурга» в матче чемпионата России. Олег Кононов был уволен с поста главного тренера, не проработав и 11 месяцев. Под его руководством команда провела 36 матчей, из которых 14 закончились поражением «красно-белых», еще шесть встреч - ничьей. Сейчас «Спартак» занимает девятую позицию в турнирной таблице. Это худший результат команды за последние 15 лет.