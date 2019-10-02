Мостовой: Тедеско в «Спартаке» нужен, чтобы улеглись страсти

2 октября 201917:21
Георгий Гагарин

Бывший член сборной России по футболу в эфире НСН объяснил, почему был сделан выбор в пользу малоизвестного в России иностранца.

Новым главным тренером ФК «Спартак» стал немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско. Его называют креатурой гендиректора «красно-белых» Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером рассчитан на 2,5 года. Его представление состоится во время паузы на матчи сборных.

Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в эфире НСН объяснил, почему был сделан выбор в пользу малоизвестного в России Тедеско.

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«Иностранец – это хорошо, потому что на него столько всякой всячины выливаться не будет. Важно, чтобы затихли все те страсти, которые происходили», - пояснил эксперт.

Напомним, «Спартак» остался без тренера 29 сентября, после четвертого кряду поражения от «Оренбурга» в матче чемпионата России. Олег Кононов был уволен с поста главного тренера, не проработав и 11 месяцев. Под его руководством команда провела 36 матчей, из которых 14 закончились поражением «красно-белых», еще шесть встреч - ничьей. Сейчас «Спартак» занимает девятую позицию в турнирной таблице. Это худший результат команды за последние 15 лет.

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ФОТО: ФОТО spartak.com
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