«Спартаку наказали не захлебнуться «Брагой»

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН оценил шансы москвичей на реванш.



Накануне, 22 августа, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. На 74-й минуте игры единственный мяч забил Рикарду Орта. Ответная встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 августа.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН оценил шансы москвичей на реванш.

Эксперт о матче «Брага» - «Спартак»: Тревожно за красно-белых

«Спартак» сыграл, конечно, неважно. Но на меня и «Брага» произвела не такое уж хорошее впечатление. Команда такая, что ее «Спартак» обязан проходить. Но результатом я доволен. 1:0 – вполне нормальный счет. Он стимулирует команду. Не надо забывать, что она играла после тяжелейшей игры с ЦСКА. Переезд, дорога, отели – все это сказывается на физическом состоянии футболиста. Но проходить «Спартак» обязан. Португалию ждет нелегкий матч, ничего особенного в этой команде нет», - подчеркнул он.

Напомним, владелец московского клуба Леонид Федун ранее заявил, что для красно-белых принципиально попадание в групповой раунд Лиги Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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