«Спартаку наказали не захлебнуться «Брагой»

«Спартак» сыграл, конечно, неважно. Но на меня и «Брага» произвела не такое уж хорошее впечатление. Команда такая, что ее «Спартак» обязан проходить. Но результатом я доволен. 1:0 – вполне нормальный счет. Он стимулирует команду. Не надо забывать, что она играла после тяжелейшей игры с ЦСКА. Переезд, дорога, отели – все это сказывается на физическом состоянии футболиста. Но проходить «Спартак» обязан. Португалию ждет нелегкий матч, ничего особенного в этой команде нет», - подчеркнул он.

Напомним, владелец московского клуба Леонид Федун ранее заявил, что для красно-белых принципиально попадание в групповой раунд Лиги Европы.

