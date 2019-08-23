«Спартаку наказали не захлебнуться «Брагой»
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН оценил шансы москвичей на реванш.
Накануне, 22 августа, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. На 74-й минуте игры единственный мяч забил Рикарду Орта. Ответная встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 августа.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН оценил шансы москвичей на реванш.
«Спартак» сыграл, конечно, неважно. Но на меня и «Брага» произвела не такое уж хорошее впечатление. Команда такая, что ее «Спартак» обязан проходить. Но результатом я доволен. 1:0 – вполне нормальный счет. Он стимулирует команду. Не надо забывать, что она играла после тяжелейшей игры с ЦСКА. Переезд, дорога, отели – все это сказывается на физическом состоянии футболиста. Но проходить «Спартак» обязан. Португалию ждет нелегкий матч, ничего особенного в этой команде нет», - подчеркнул он.
Напомним, владелец московского клуба Леонид Федун ранее заявил, что для красно-белых принципиально попадание в групповой раунд Лиги Европы.
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