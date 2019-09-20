«Спартак» забил в свои ворота и проиграл «Уфе» со счетом 0:1
Московский «Спартак» уступил «Уфе» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В ходе встречи был забит единственный гол: защитник «Спартака» Николай Рассказов направил мяч в собственные ворота.
Поражение в этой встрече для московского клуба стало четвертым подряд.
Как сообщает Интерфакс, после встречи «Уфа» встала на 6-ое место в турнирной таблице, «Спартак» опустился на 7-ое. На данный момент у команд одинаковое количество очков – 14.
Ранее двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН призвал вернуть Массимо Карреру на пост тренера красно-белых.
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