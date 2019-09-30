Московский «Спартак» остался без главного тренера

30 сентября 201907:51

Руководство московского «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова. Специалист положил заявление на стол после проигрыша «Оренбургу» со счетом 1:2 на своем поле, что стало четвертым подряд поражением для красно-белых, пишут «Известия».

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Кононов немного не доработал до первой «годовщины» - он возглавил московский клуб 12 ноября 2018 года. За это время «Спартак» под его руководством провел 36 встреч, из которых 14 закончились поражением красно-белых, еще шесть матчей были сведены к ничьей, отмечает Газета.ру.

Сейчас «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице. Так плохо дела у команды не шли последние 15 лет.

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ФОТО: spartak.com
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