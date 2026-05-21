Переход сына Плющенко под флаг Азербайджана связали с конкуренцией

По её мнению, это «просто прагматичный шаг» семьи двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и искать какие-то подводные камни не следует.

«Конкуренция в России очень высокая. В Азербайджане больше шансов отобраться на соревнования, такие, как этапы Гран-при. Ну и вообще, в принципе есть возможность выступать на международном уровне», – заключила Леонова.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр на пять лет получил спортивное гражданство Азербайджана, назвав это решение «непростым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

