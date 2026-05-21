Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигурист Александр Плющенко на пять лет получил спортивное гражданство Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Плющенко, 13-летний Александр «отсидел карантин» - он не состоял в российской сборной, а также не принимал участия в соревнованиях в текущем сезоне.

«Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент... Посмотрим, что из этого получится», - добавил именитый фигурист.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что СМИ уделяют излишне много внимания Александру Плющенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
