Мостовой не поверил в 20-тысячную зарплату Кокорина

«Конечно, это не наше дело – обсуждать тему чьих-то денег. Но невозможно получать 20 тысяч рублей. Сейчас есть разные схемы, способы, в связи с которыми можно говорить и писать все, что угодно, а на самом деле люди зарабатывают и живут нормальной жизнью. Если бы не была названа фамилия Кокорина, я бы сказал, что это возможно во втором или третьем дивизионе – там люди такие деньги могут получать. А, когда мы говорим о фамилии, то, конечно, вряд ли», - сказал Мостовой.

Василий Уткин также рассказал, что до заключения Александр Кокорин получал порядка «5 млн долларов или евро в год».

Напомним, осужденный за две драки в центре столицы Кокорин был освобождён по УДО 17 сентября 2019 года. «Зенит» не заявил его на первую часть сезона-2019/20. Сообщалось, что форвард петербургского «Зенита» переходит в команду "Сочи" и проработает в клубе на правах аренды до конца сезона.

Ранее НСН сообщала, что российские футбольные клубы в минувшем году потратили на покупку игроков почти $286 млн. Такие данные содержаться в отчете Международной федерации футбола (FIFA).







