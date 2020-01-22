Российские клубы в 2019 году потратили на покупку игроков почти 286 млн долларов

Российские футбольные клубы в минувшем году потратили на покупку игроков почти $286 млн. Как пишет «Интерфакс», такие данные содержаться в отчете Международной федерации футбола (FIFA). Это – на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Эксперты отмечают, что по сумме расходов клубов на трансферы наша страна занимает седьмое место в мире. Лидером списка стала Англия, чьи клубы потратили на покупку игроков 1 миллиард 518 миллионов долларов. Также в топ-3 вошли Испания и Италия. Кроме того, в FIFA подчеркнули, что общие расходы клубов в 2019 году достигли нового максимума — $7 млрд 350 млн, что на 5,8% больше чем годом ранее.