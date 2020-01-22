Российские клубы в 2019 году потратили на покупку игроков почти 286 млн долларов

22 января 202018:52

Российские футбольные клубы в минувшем году потратили на покупку игроков почти $286 млн. Как пишет «Интерфакс», такие данные содержаться в отчете Международной федерации футбола (FIFA). Это – на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Эксперты отмечают, что по сумме расходов клубов на трансферы наша страна занимает седьмое место в мире. Лидером списка стала Англия, чьи клубы потратили на покупку игроков 1 миллиард 518 миллионов долларов. Также в топ-3 вошли Испания и Италия. Кроме того, в FIFA подчеркнули, что общие расходы клубов в 2019 году достигли нового максимума — $7 млрд 350 млн, что на 5,8% больше чем годом ранее.

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Ранее НСН писала, что портал Сlubelo составил список наиболее успешных клубов по статистическим расчетам. Рейтинг составили по системе Эло. Его автор - профессор физики венгерского происхождения Арпад Эло. Он создал принцип расчета относительной силы игроков. В итоге первое место в рейтинге заняла «Барселона» образца 2012 года. Далее следуют «Бавария» (2014 года), «Реал» (2014).

Экс-игрок сборной России по футболу, ныне тренер Сергей Кирьяков, обсуждая с НСН составленный топ клубов, отметил, что главный показатель успешности команд в футболе – это сама игра.

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ФОто: РИА Новости / Алексей Филиппов
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