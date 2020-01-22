«Играть и быть героем». Кокорину посоветовали не держаться за «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, исходя из договоренности клубов, должен перейти в «Сочи», хотя против этого выступают сам футболист и главный тренер команды Сергей Семак. «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020.

Во вторник футбольный клуб «Сочи» сообщил о том, что Александр Кокорин на правах аренды проведет концовку сезона в этом клубе. В среду генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в «Сочи», где он проведет концовку сезона на правах аренды.

В свою очередь отчим и по совместительству агент нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил в то же время, что футболист в «Сочи» переходить не намерен.

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что Кокорин не в том положении, чтобы выбирать, где играть, а где нет.

«Кокорин – это не Марадона, не Месси, не Рональдо, чтобы он сказал "нет" и не поехал играть в Сочи. Он сегодня провинившийся футболист, который натворил много дел, ему сейчас надо цепляться, чтобы заиграть, чтобы не пропала его молодость. Он должен использовать предоставленную возможность, чтобы зацепиться за основной состав и доказать, что он может играть за любой состав топ-клубов России. Поэтому если Кокорин не хочет уходить в Сочи – это его право. Но я бы на его месте сегодня уцепился бы за эту идею и был бы королем в сочинской команде. И своей игрой, как он умеет играть – быстро, рационально, темпераментно, причем с таким "авторитетом", как у него есть. У нас народ очень сердобольный, они очень сожалеют и берегут несчастных людей, которые допустили какие-то ошибки, побывали за решеткой и возвращаются оттуда к народу опять. Я вспоминаю Эдуарда Стрельцова, когда он вернулся из тюрьмы, что творилось на чемпионате завода среди заводских команд! Народу было больше, чем на основной игре "Торпедо" (Москва), который был на центральном стадионе. Немедленно ему надо играть, а не спорить и ругаться», - добавил он.

Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем в колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», который будет действовать до лета 2020 года. Накануне, 21 января, Кокорин вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист отметился хет-триком.