«Играть и быть героем». Кокорину посоветовали не держаться за «Зенит»
Заслуженные футболисты в эфире НСН прокомментировали скандал, связанный с возможным переходом Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи».
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, исходя из договоренности клубов, должен перейти в «Сочи», хотя против этого выступают сам футболист и главный тренер команды Сергей Семак. «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020.
Во вторник футбольный клуб «Сочи» сообщил о том, что Александр Кокорин на правах аренды проведет концовку сезона в этом клубе. В среду генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в «Сочи», где он проведет концовку сезона на правах аренды.
В свою очередь отчим и по совместительству агент нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил в то же время, что футболист в «Сочи» переходить не намерен.
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что Кокорин не в том положении, чтобы выбирать, где играть, а где нет.
«Кокорин – это не Марадона, не Месси, не Рональдо, чтобы он сказал "нет" и не поехал играть в Сочи. Он сегодня провинившийся футболист, который натворил много дел, ему сейчас надо цепляться, чтобы заиграть, чтобы не пропала его молодость. Он должен использовать предоставленную возможность, чтобы зацепиться за основной состав и доказать, что он может играть за любой состав топ-клубов России. Поэтому если Кокорин не хочет уходить в Сочи – это его право. Но я бы на его месте сегодня уцепился бы за эту идею и был бы королем в сочинской команде. И своей игрой, как он умеет играть – быстро, рационально, темпераментно, причем с таким "авторитетом", как у него есть. У нас народ очень сердобольный, они очень сожалеют и берегут несчастных людей, которые допустили какие-то ошибки, побывали за решеткой и возвращаются оттуда к народу опять. Я вспоминаю Эдуарда Стрельцова, когда он вернулся из тюрьмы, что творилось на чемпионате завода среди заводских команд! Народу было больше, чем на основной игре "Торпедо" (Москва), который был на центральном стадионе. Немедленно ему надо играть, а не спорить и ругаться», - добавил он.
Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем в колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», который будет действовать до лета 2020 года. Накануне, 21 января, Кокорин вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист отметился хет-триком.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак всеми доступными способами показывает, что против этого трансфера. Он поставил Кокорина в стартовый состав на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом», и, более того, доверил ему капитанскую повязку. А потом он вполне определенно высказался в интервью официальному сайту сине-бело-голубых после окончания матча: «То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать. Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно». Более того, в течении дня Семак оставил и комментарий под одним из постов в Instagram, в котором тоже дал понять — Кокорин ему нужен и он против его аренды в «Сочи».
Анзор Кавазашвили рассказал НСН, что ему понятны разногласия между президент клуба Медведевым и главным тренером Семаком. По словам эксперта, тренер играет важнейшую роль в победе команды, и к нему необходимо прислушиваться.
«Безобразие, когда мнение главного тренера не учитывается. Почему "Спартак" сегодня находится в плачевном положении? Потому что между президентом футбольного клуба и главными тренерами нет согласия. Есть какие-то общие договоренности между представителями клуба, которые договариваются, покупают и нанимают футболистов. Возможно, что эти футболисты нравятся руководству клуба, но не нравятся главному тренеру. Но они появляются в команде, и они начинают играть, так как они сегодня выступают – плачевно. Главный тренер – это главное звено в футбольном клубе. Когда команда играет хорошо, успех всегда приписывается руководству клуба, президенту, вице-президенту, генеральному директору, а когда играет плохо – то виноват всегда главный тренер. А когда не учитывается мнение главного тренера – это безобразие», - повторил он.
25 января у «Зенита» матч с «Зальцбургом», если ситуация к тому времени не разрешится, вопросов о дальнейшей судьбе нападающего не избежать. Многое зависит и от желания самого игрока, и от его физической формы, заявил в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.
«Все зависит от физического состояния самого футболиста, насколько он готов. Кокорин не пожилой, так сказать, он в возрасте, когда еще можно хорошо играть. Он может стать лидером в сочинской команде. Что тут говорить, он умел играть в футбол. Я никогда не предсказывал конец его карьеры. На моей памяти много футболистов, которые вообще были отлучены от футбола по многим причинам на несколько лет. Приходили, восстанавливали форму за 2-3 месяца и играли. Например, Эдуард Анатольевич Стрельцов, звезда советского футбола. Но вот хочет ли Кокорин серьезно над собой работать, я не знаю», - заметил он.
О невостребованности Александра Кокорина после освобождения из колонии говорить не приходится. Ранее сообщалось, что главный тренер голландской команды «Фейеноорд» и экс-наставник сборной России Дик Адвокат рассматривает возможность аренды игрока «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/2020. Отмечалось, что голландскому клубу необходимо усиление перед решающей стадией национального чемпионата. Ранее «Фейеноорд» рассматривал вариант аренды футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова, однако железнодорожники ответили отказом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку