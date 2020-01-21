Кокорин будет играть за ФК «Сочи»

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» находится на последней строчке с 15-ю очками, набранными в 18-ти матчах.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что главный тренер голландской команды «Фейеноорд» и экс-наставник сборной России Дик Адвокат рассматривают возможность аренды игрока «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/2020.

Осужденный за две драки в центре Москвы Кокорин был освобождён по УДО 17 сентября 2019 года. «Зенит» не заявил его на первую часть сезона-2019/20.

