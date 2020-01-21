Кокорин будет играть за ФК «Сочи»
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин переходит в команду.
Рубашко уточнил, что футболист будет работать в клубе на правах аренды до конца сезона, передает RT.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» находится на последней строчке с 15-ю очками, набранными в 18-ти матчах.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что главный тренер голландской команды «Фейеноорд» и экс-наставник сборной России Дик Адвокат рассматривают возможность аренды игрока «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/2020.
Осужденный за две драки в центре Москвы Кокорин был освобождён по УДО 17 сентября 2019 года. «Зенит» не заявил его на первую часть сезона-2019/20.
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