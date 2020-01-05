Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в России вопреки санкциям WADA

5 января 202018:26

Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске вопреки санкциям WADA в адрес государства. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, пишет «Чемпионат». По его словам, Международная федерация хоккея уже получила соответствующую информацию от WADA.

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Фазель также добавил, что «ничего не изменится» и чемпионат мира среди молодежных команд пройдёт в Новосибирске и Омске.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира, писала НСН, сборной России предстоит встретиться с командой Канады.

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ФОТО: pixabay.com
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