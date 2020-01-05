Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в России вопреки санкциям WADA
Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске вопреки санкциям WADA в адрес государства. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, пишет «Чемпионат». По его словам, Международная федерация хоккея уже получила соответствующую информацию от WADA.
Фазель также добавил, что «ничего не изменится» и чемпионат мира среди молодежных команд пройдёт в Новосибирске и Омске.
Напомним, что в воскресенье, 5 января, завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира, писала НСН, сборной России предстоит встретиться с командой Канады.
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