Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в России вопреки санкциям WADA

Фазель также добавил, что «ничего не изменится» и чемпионат мира среди молодежных команд пройдёт в Новосибирске и Омске.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира, писала НСН, сборной России предстоит встретиться с командой Канады.

