Сборная Канады сыграет против России в финале молодежного ЧМ

Шайбы, обеспечившие команде победу, забросили Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье (на его счету два гола), Джейми Драйсдейл, Тай Делландреа.

Таким образом, канадская команда обеспечила себе место в финале. Команде предстоит встретиться со сборной России. Игра состоится в 21:00 по московскому времени 5 января.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН отметил, что недавнее решение WADA об отстранении России от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира, не могло повлиять на несобранность российских хоккеистов .

