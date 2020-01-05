Сборная Канады сыграет против России в финале молодежного ЧМ

5 января 202011:17

Сборная Канады обыграла сборную Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Чехии, уточняет Газета.ру. Встреча состоялась в Остраве на Остравар-Арене и завершилась победой канадцев хоккеистов со счетом 5:0.

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Шайбы, обеспечившие команде победу, забросили Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье (на его счету два гола), Джейми Драйсдейл, Тай Делландреа.

Таким образом, канадская команда обеспечила себе место в финале. Команде предстоит встретиться со сборной России. Игра состоится в 21:00 по московскому времени 5 января.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН отметил, что недавнее решение WADA об отстранении России от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира, не могло повлиять на несобранность российских хоккеистов .

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ФОТО: pixabay.com
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