МОК запретил показывать в России и Белоруссии Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

В заявлении МОК говорится, что Россия обвиняется в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссия - в поддержке действий российских властей.

Таким образом, российские телезрители не смогут посмотреть трансляции с зимних Олимпийских игр итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, а также с летней Олимпиады в американском Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, МОК рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Решение было принято после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

