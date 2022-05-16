МОК запретил показывать в России и Белоруссии Олимпийские игры 2026 и 2028 годов
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию и Белоруссию от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Олимпиад в Италии в 2026 году и в США в 2028 году, сообщает пресс-служба организации.
В заявлении МОК говорится, что Россия обвиняется в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссия - в поддержке действий российских властей.
Таким образом, российские телезрители не смогут посмотреть трансляции с зимних Олимпийских игр итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, а также с летней Олимпиады в американском Лос-Анджелесе в 2028 году.
Кроме того, МОК рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Решение было принято после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- МОК запретил показывать в России и Белоруссии Олимпийские игры 2026 и 2028 годов
- В Совфеде исключили запрет в России проукраинских партий
- Кабмин разрешил выпуск в России автомобилей низкого экологического класса
- Минобороны: с «Азовстали» вывезут раненых украинских солдат
- Курс доллара опустился ниже 63 рублей
- Росздравнадзор: Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в РФ будет решена
- Путин выступил с предложением предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
- АЗС Shell перестанут работать в России
- В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО
- Лукашенко: Попытка расчленить Украину – самая опасная тенденция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru