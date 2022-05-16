МОК запретил показывать в России и Белоруссии Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию и Белоруссию от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Олимпиад в Италии в 2026 году и в США в 2028 году, сообщает пресс-служба организации.

МОК призвал не допускать к участию спортсменов из России и Белоруссии

В заявлении МОК говорится, что Россия обвиняется в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссия - в поддержке действий российских властей.

Таким образом, российские телезрители не смогут посмотреть трансляции с зимних Олимпийских игр итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, а также с летней Олимпиады в американском Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, МОК рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Решение было принято после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

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ФОТО: scoopnest.com Флаг МОК
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