МОК призвал не допускать к участию спортсменов из России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства РФ Дмитрия Козака.

МОК также призвал не использовать флаги и гимны Белоруссии и России во время спортивных турниров.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МОК
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