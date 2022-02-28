МОК призвал не допускать к участию спортсменов из России и Белоруссии

На переговорах российской и украинской делегаций объявлен перерыв Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ Кабмин подготовил решения для смягчения последствий международных санкций Россия запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям из 36 стран МОК просит не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов