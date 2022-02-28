МОК призвал не допускать к участию спортсменов из России и Белоруссии
28 февраля 202217:23
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства РФ Дмитрия Козака.
МОК также призвал не использовать флаги и гимны Белоруссии и России во время спортивных турниров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru